Более 30 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев Джебалия в Газе

По меньшей мере 31 человек погиб в результате авиаудара Израильских военных по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа. Еще 13 человек были убиты при бомбежке Хан-Юнуса, передает агентство «Анадолу».

Израильские ВВС разбомбили 12 жилых домов на территории лагеря Джебалия. Лагерь был целью для израильских военных несколько дней подряд. Всего за три дня число погибших и раненых превысило 1000 человек.

В результате авианалета израильской авиации на дом палестинских семей Эль-Ага и Абу-Джамизе на востоке Хан-Юнуса погибли взрослые и дети. Первоначально сообщалось о 10 погибших, позже уточнили, что убиты 13 человек, также есть пострадавшие.

За ночь число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло и превысило 11 200 человек.

Москва, Наталья Рязанова

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