Суд оштрафовал Google на 15 млн рублей за отказ хранить данные россиян в РФ

Компания Google повторно не выполнила требования о локализации данных российских пользователей. Мировой судья в Москве назначил техно-гиганту штраф в 15 млн рублей.

Административное дело велось по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ за повторное неисполнение оператором обязанности по хранению персональных данных граждан РФ. Первый штраф по этой статье компания получила в августе 2021 года.

«Компания Google была оштрафована на 15 млн рублей (164 тыс. долларов) за неоднократный отказ хранить данные российских пользователей на серверах внутри России», – пишет Reuters.

Агентство отметило, что компания «находится под давлением в России» из-за отказа удалять контент, который нарушает российское законодательство. Google пока никак не прокомментировала решение суда и свои планы на обжалование.

В августе мировой судья Таганского района Москвы в очередной раз наказал Google за видеоролики на YouTube с фейками о специальной военной операции. Штраф составил три миллиона рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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