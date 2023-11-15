В Смоленской области сбили украинский беспилотник

Силы противоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Смоленской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки ВСУ по объектам на территории России была пресечена около 07:30 мск 15 ноября.

Накануне Минбороны России сообщало о перехвате средствами ПВО четырех украинских дронов над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»