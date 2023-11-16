Три курских села остались без света после обстрела ВСУ

Киевский режим обстрелял реактивными снарядами Суджанский район Курской области. В результате четыре села остались без электричества, рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Прилёты зафиксированы вблизи села Мартыновка. В самом населённом пункте и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение. Специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Никто из жителей не пострадал. Местные власти и экстренные службы продолжают подомовой обход, чтобы уточнить данные о повреждениях домов.

Житель Глушковского района Курской области пострадал от атаки с украинской стороны, когда беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство рядом с селом.

Курск, Наталья Рязанова

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