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Четверг, 16 ноября 2023, 11:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Губернатор Богомаз рассказал подробности попытки атаки БПЛА на Брянск

При перехвате двух украинских беспилотников в Брянской области пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, средствами ПВО уничтожены два БПЛА самолетного типа на подлете к Брянску. «Оперативные службы работают на месте», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 16 ноября силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Брянской области и перехватили три беспилотника над Черным морем рядом с Крымом.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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