Губернатор Богомаз рассказал подробности попытки атаки БПЛА на Брянск

При перехвате двух украинских беспилотников в Брянской области пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, средствами ПВО уничтожены два БПЛА самолетного типа на подлете к Брянску. «Оперативные службы работают на месте», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 16 ноября силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Брянской области и перехватили три беспилотника над Черным морем рядом с Крымом.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»