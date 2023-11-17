Ребенок утонул в бассейне во время детского праздника в Великом Новгороде

В Великом Новгороде трехлетний мальчик утонул в бассейне во время детского праздника. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

По данным прокуратуры, 16 ноября в одной из саун города родители организовали детский праздник. Трехлетний мальчик улучил момент, когда рядом не было взрослых, и снял надувные нарукавники. Без спасательного средства ребенок утонул в бассейне.

«Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – пояснили в управлении СКР по Новгородской области.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

В подмосковном Видном пятилетняя девочка утонула в бассейне фитнес-клуба. Откачать ребенка не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Великий Новгород, Наталья Рязанова

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