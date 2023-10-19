В Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели 5-летней девочки в бассейне

В подмосковном Видном возбуждено уголовное дело после смерти 5-летней девочки в фитнес-клубе – по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 18 октября в вечернее время в бассейне фитнес-клуба. «В какой-то момент отец девочки снял с нее спасательный жилет, после чего произошло её утопление. На месте ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, однако спасти её не удалось», – уточнили в СКР.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, изъята организационно-распорядительная документация, допрошены свидетели, планируется назначение судебных экспертиз.

Москва, Светлана Антонова

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