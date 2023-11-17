Атака дрона ВСУ привела к пожару в белгородском селе

Украинский дрон сбросил бомбу на село Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате возник пожар, повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

«Пострадавших нет. Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, она загорелась. Повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он заверил, что экстренные службы уже работают на месте происшествия.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что во всех регионах Центрального федерального округа усилена противовоздушная оборона. Поскольку атаки беспилотников и обстрелы с украинской стороны участились, вблизи критически важных и потенциально опасных объектов организовано патрулирование.

Белгород, Наталья Рязанова

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