В регионах Центральной России усилена противоздушная оборона из-за роста угроз

Во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) усилена противовоздушная оборона из-за участившихся атак украинских беспилотников и обстрелов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Воронеже. Кроме того, по его словам, организовано патрулирование территорий в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам.

По оценке секретаря Совбеза, ситуация в ЦФО остается сложной. По его словам, на территории округа выросла «террористическая и диверсионная активность», что требует продолжения системной работы по обеспечению безопасности населения, охране критически важных и потенциально опасных объектов, в первую очередь объектов социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Патрушев сообщил, что в текущем году территории Белгородской, Брянской и Курской областей были обстреляны более 8 тыс. раз. Материальный ущерб от обстрелов составил свыше 7 млрд рублей». «В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть из которых – с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов», – добавил секретарь Совбеза (цитата по ТАСС).

В связи с этим «оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона», – цитирует Патрушева «Интерфакс».

Также, по его словам, в регионах ЦФО патрулируют территории, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам, а также «приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий в отношении данных объектов».

Кроме того, добавил Патрушев, актуализируются списки объектов ТЭК, подлежащих усиленной охране с учетом новых вызовов и угроз. «Утверждены критерии отнесения объектов всех видов транспорта к критически важным и потенциально опасным объектам, а также определены категории их значимости и опасности», – уточнил он.

Также, по словам секретаря Совбеза, запасные пункты управления региональных органов власти и органов местного самоуправления «приведены в соответствие с характером выполняемых задач».

Патрушев обратил внимание на то, что правительство передало граничащим с Украиной регионам средства на укрепление линий территориальной обороны.

В ходе совещания секретарь Совбеза поручил главам регионов и руководителям федеральных органов исполнительной власти держать на личном контроле обеспечение безопасности критических объектов, в том числе их оснащение средствами противодействия БПЛА. Также он велел усилить антитеррористическую защиту биологически опасных объектов.

Воронеж, Наталья Петрова

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