Борт МЧС доставил в Москву еще 117 эвакуированных россиян

Спецборт МЧС России доставил в аэропорт Домодедово пятую группу эвакуированных из сектора Газа россиян. С учетом 117 прибывших всего в Россию вернулись более 500 граждан и членов их семей.

«Самолет Ил-76 доставил эвакуированных россиян в Москву. Часть из них направилась к родственникам, остальные – в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске», – сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным министерства, в Россию прибыли 525 эвакуированных лиц. В МИД РФ уточнили, что из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников.

Всем прибывшим выделены тёплое питание и одежда, оказывается психологическая помощь. МИД продолжает работать над выводом из анклава граждан РФ и их родных.

«Обстановка вокруг погранперехода «Рафах» остается сложной. Вывод иностранных граждан осуществляется поэтапно с учетом боестолкновений, ограниченности пропускных возможностей КПП. Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения скорейшей и безопасной эвакуации наших граждан из сектора Газа», – пояснили в МИД РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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