На подлете к Москве снова сбили украинский беспилотник

Силы противоздушной обороны отразили атаку беспилотника в городском округе Электросталь на востоке Московской области. Дрон летел в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, на месте падения обломков пострадавший и разрушений нет, уточнил градоначальник. Он добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В Минобороны России заявили, что киевский режим пытался «совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области». Попытка атаки пресечена в воскресенье в 23:20 мск.

Напомним, в ночь на воскресенье, 19 ноября, в Богородском городском округе Московской области система ПВО уничтожила украинский беспилотник, летевший в сторону российской столицы.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»