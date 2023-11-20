Обстрел ВСУ повредил дом в брянском селе

Село Курковичи в Брянской области попало под обстрел с украинской стороны. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о повреждениях жилого дома и нескольких построек.
«Украинские террористы обстреляли село Курковичи. Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки», – написал глава региона в телеграм-канале.
Губернатор заверил, что экстренные службы уже работают на месте.
Ранее утром система ПВО сбила беспилотник в городском округе Электросталь на востоке Московской области. Дрон летел в направлении Москвы.
Брянск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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