Обстрел ВСУ повредил дом в брянском селе

Село Курковичи в Брянской области попало под обстрел с украинской стороны. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил о повреждениях жилого дома и нескольких построек.

«Украинские террористы обстреляли село Курковичи. Пострадавших нет. В результате обстрела частично поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки», – написал глава региона в телеграм-канале.

Губернатор заверил, что экстренные службы уже работают на месте.

Ранее утром система ПВО сбила беспилотник в городском округе Электросталь на востоке Московской области. Дрон летел в направлении Москвы.

Брянск, Наталья Рязанова

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