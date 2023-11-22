Еще 28 россиян вернулись из сектора Газа в Россию

Самолет МЧС доставил в Москву еще 28 россиян, эвакуированных из сектора Газа. Сотрудники МИД РФ оказывают прилетевшим помощь в оформлении документов.

«Еще 28 россиян и членов их семей доставлены в Москву. Самолет Ил-76 приземлимся в аэропорту Домодедово. С начала гуманитарной миссии МЧС России доставило 553 человека в Россию», – рассказали в пресс-службе МЧС.

В МИД добавили, что все прибывшие обеспечены теплой одеждой и горячей едой. Психологи МЧС продолжают работать с эвакуированными людьми, а сотрудники дипведомства оказывают консульское содействие.

20 ноября в Москву прибыла пятая группа эвакуированных граждан РФ и членов их семей. Эвакуация проходит поэтапно с учетом ограниченного времени работы КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта.

Москва, Наталья Рязанова

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