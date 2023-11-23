российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 ноября 2023, 07:54 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Еще 82 россиянина вышли из Газы через КПП «Рафах»

Архив, КПП «Рафах», фото – AFP

Еще 82 россиянина вместе с близкими вышли из сектора Газа на египетскую территорию за минувшие сутки. Их переправили в Каир, а оттуда отвезут в Москву, сообщили в МЧС России.

«Сегодня 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП «Рафах». В оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом», – говорится в сообщении.

Накануне число эвакуированных в Россию граждан достигло 553 человек. Россиян и их близких, покинувших сектор Газа, перевозят в Россию спецбортами МЧС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Египет, Израиль,