Еще 82 россиянина вышли из Газы через КПП «Рафах»

Еще 82 россиянина вместе с близкими вышли из сектора Газа на египетскую территорию за минувшие сутки. Их переправили в Каир, а оттуда отвезут в Москву, сообщили в МЧС России.
«Сегодня 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП «Рафах». В оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом», – говорится в сообщении.
Накануне число эвакуированных в Россию граждан достигло 553 человек. Россиян и их близких, покинувших сектор Газа, перевозят в Россию спецбортами МЧС.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube