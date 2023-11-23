Еще 82 россиянина вышли из Газы через КПП «Рафах»

Еще 82 россиянина вместе с близкими вышли из сектора Газа на египетскую территорию за минувшие сутки. Их переправили в Каир, а оттуда отвезут в Москву, сообщили в МЧС России.

«Сегодня 82 соотечественника и члена их семей пересекли КПП «Рафах». В оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом», – говорится в сообщении.

Накануне число эвакуированных в Россию граждан достигло 553 человек. Россиян и их близких, покинувших сектор Газа, перевозят в Россию спецбортами МЧС.

Москва, Наталья Рязанова

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