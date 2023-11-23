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Четверг, 23 ноября 2023, 09:57 мск

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Девять вывезенных из Газы россиян попали в больницу

Девять человек из числа эвакуированных из Газы россиян и их близких попали в больницу. Под постоянное наблюдение врачей попали шесть детей.

«За время операции по эвакуации из числа прибывших на территорию РФ россиян и членов их семей были госпитализированы девять человек. Из них шестеро детей», – рассказали ТАСС в медицинских службах.

Ранее сотрудники МЧС сообщали, что у большинства вывезенных из Газы взрослых и детей выявили обезвоживание. Практически все эвакуированные признались, что очень устали.

За минувшие сутки еще 82 россиянина вместе с близкими вышли из сектора Газа на египетскую территорию. Их переправили в оперативный штаб МЧС России в Каире, где обеспечили питанием, водой и медицинской помощью.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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