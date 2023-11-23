Военкор «России 24» Максудов скончался от ран, полученных при атаке дрона ВСУ

Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов скончался после ранений, полученных в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев в эфире телеканала «Соловьев LIVE». Накануне группа российских журналистов была атакована беспилотником во время подготовки репортажа об обстрелах населенных пунктов Запорожья со стороны Украины.

По словам Соловьева, Максудов умер от полученных ранений в шесть часов утра в четверг по дороге в Джанкой. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

В эфире телеканала «Россия 24» сообщили, что корреспондент Борис Максудов скончался от ран, не приходя в сознание. Телеканал выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, комментируя гибель Максудова, подчеркнул, что журналист пал смертью отважного воина, а профессия сегодня все больше окрашивается в цвет хаки, передает РИА «Новости».

В среду Минобороны России сообщило, что украинские войска нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, работавших в Запорожской области. В результате обстрела ранения получил 38-летний военкор Борис Максудов. Его оперативно эвакуировали в медучреждение Минобороны. Отмечалось, что журналисту оказана вся необходимая медицинская помощь и что его жизни ничего не угрожает.

Союз журналистов России (СЖР) выразил соболезнования в связи в связи с гибелью Бориса Максудова и предложил наградить его государственной наградой посмертно. Об этом сообщил ТАСС председатель СЖР Владимир Соловьев. «Уверен, что коллега достоин награждения посмертно орденом Мужества. Я от имени СЖР выражаю самые глубокие соболезнования коллегам, семье, мы готовы оказать всестороннюю помощь», – сказал он.

Москва, Наталья Петрова

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