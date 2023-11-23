Из-за обстрела ВСУ обесточены два села в Курской области

Два приграничных населенных пункта Курской области остались без электроснабжения после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Обесточены деревня Городище и село Козино Рыльского района.

По словам главы области, ВСУ обстреляли деревню Городище. На территории населенного пункта разорвались восемь снарядов, однако обошлось без пострадавших.

«В самом населенном пункте, а также в селе Козино отсутствует электроснабжение», – написал Старовойт в своем телеграм-канале. Специалисты приступят к восстановлению электроснабжения, как только на месте будет безопасно, добавил он.

Ранее сегодня ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе село Козинка Грайворонского округа Белгородской области, пострадал один человек. Осколочные ранения ног получил местный житель. Его госпитализировали.

Курск, Наталья Петрова

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