Шесть человек пострадали в ДТП со снегоуборщиком под Рязанью

Микроавтобус с пассажирами врезался в снегоуборочную машину на дороге в Рязанской области. В результате шесть человек попали в больницу, рассказали в ГИБДД региона.

Авария случилась около 01:30 часов 24 ноября на 234-м км автодороги М-5 «Урал». Микроавтобус «Фольксваген» врезался в снегоуборочный автомобиль «Вольво», шедший в том же направлении.

«Шесть пострадавших доставлены в медицинское учреждение», – добавили в ведомстве.

Специалисты ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии.

В Хабаровске пассажирский автобус врезался в машину скорой помощи. В результате пострадали два медика.

Рязань, Наталья Рязанова

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