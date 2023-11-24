Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный не смог досрочно выйти на свободу

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении бывшему начальнику службы пожаротушения Андрею Бурсину, осужденному по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщается на сайте суда.

«Постановлением Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила Свердловской области от 24 ноября оставлено без удовлетворения ходатайство адвоката А. В. Полковникова об условно-досрочном освобождении осужденного А. С. Бурсина от отбывания наказания», – сказано в сообщении.

В суде уточнили, что постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

В октябре 2021 года начальник пожарного караула 2-й пожарно-спасательной части Кемерова Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин были осуждены за халатность при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Генин получил 5 лет лишения свободы, Бурсин был приговорен к 6 годам заключения.

Согласно материалам следствия, Генин направил подчиненных по длинному пути к кинозалам, проигнорировав слова очевидца, показавшего короткий путь. Пожарные наткнулись на закрытую дверь, им пришлось вернуться. Таким образом, было потеряно время. Бурсин, по версии следствия, «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара».

В июне 2023 года Кемеровский областной суд освободил Генина в связи с истечением срока отбывания наказания. В сентябре Мариинский городской суд Кемеровской области освободил гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок от отбывания наказания в связи с болезнью. Женщина была осуждена по делу о пожаре в «Зимней вишне» на 13 лет и четыре месяца колонии.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Основная часть жертв – зрители в кинозалах. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки в игровой зоне на четвертом этаже ТРЦ. В здании не работали система пожарного оповещения и аварийные выходы. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.

Нижний Тагил, Наталья Петрова

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