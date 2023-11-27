ПВО сбила украинский дрон над Ростовской областью

Российская система ПВО сбила запущенный киевским режимом беспилотник над Ростовской областью. Последствий на земле не было, заверил глава региона Василий Голубев.

«Сегодня около 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа. Средствами ПВО аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», – говорится в телеграм-канале Минобороны РФ.

Губернатор Ростовской области сообщил, что украинская атака не нанесла никакого ущерба.

«В Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено», – рассказал Голубев.

Накануне Украина предприняла попытку атаковать российские территории с помощью дронов. ПВО сбила беспилотники над Брянской, Смоленской и Тульской областями.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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