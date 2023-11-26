Минобороны РФ сообщило о новой атаке украинских дронов

Сегодня около 9:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей», – уточнили в ведомстве.

Ранее министерство обороны сообщало о ночной атаке девяти украинских БПЛА, которые были сбиты на над территорией Московской, Тульской, Брянской и Калужской областями. Таким образом, по данным оборонного ведомства, сегодня удар наносили 13 беспилотников ВСУ. Между тем, по подсчетам СМИ, в общей сложности Россию атаковали порядка 20 украинских летательных аппаратов.

Как уточнял губернатор Тульской области Алексей Дюмин, над территорией его региона была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ.

Глава области отметил, что один из беспилотников, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. «Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь», – пояснил Дюмин.

Над территорией Московской области были сбиты 5 украинских беспилотников, которые были направлены на российскую столицу. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, БПЛА были перехвачены над четырьмя муниципалитетами: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.

«В 3 случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо», – сообщил глава региона.

В столичных аэропортах было задержано порядка 30 рейсов.

Москва, Светлана Антонова

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