В московских аэропортах задержано почти 30 рейсов

Сегодня утром в московских аэропортах было задержано порядка 30 рейсов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 9:25 мск, больше всего пассажирам пришлось ожидать в «Шереметьево», где выбились из расписания 11 самолетов.

В то же время во «Внуково» задержано 10 рейсов, в «Домодедово» – 8, и ещё 3 отменено.

Как сообщалось ранее, сегодня ночью над территорией Московской области были сбиты 5 украинских беспилотников, которые были направлены на российскую столицу. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, БПЛА были перехвачены над четырьмя муниципалитетами: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.

«В 3 случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо», – сообщил глава региона.

По данным министерства обороны, в общей сложности 9 украинских беспилотников атаковали ночью регионы Центральной России, в том числе Тульскую, Брянскую и Калужскую области.

Москва, Светлана Антонова

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