Атака украинских дронов: один из беспилотников врезался в жилой дом в Туле

Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России. Как сообщило министерство обороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены 9 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Как уточнил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, над территорией его региона была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ.

В то же время глава области уточнил, что один из беспилотников, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. «Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь», – пояснил Дюмин.

«Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир», – добавил губернатор.

Глава Московской области Андрей Воробьев со своей стороны уточнил, что сегодня ночью в Подмосковье были перехвачены 5 БПЛА над четырьмя муниципалитетами: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах.

«В 3 случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет. На местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо», – сообщил глава региона.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, дроны были направлены на российскую столицу.

Как отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз, над территорией его региона в Брянском районе были сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», – уточнил он.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средствами ПВО сбиты БПЛА на территории Дзержинского и Жуковского районов. «По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», – отметил он.

Тула, Светлана Антонова

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