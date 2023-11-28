Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Украинские военные обстреляли село в Грайворонском округе Белгородской области. Мирные жители не пострадали, но поврежден жилой дом, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Пороз. Пострадавших нет. Повреждения выявлены в одном частном домовладении: осколками посечены крыша и забор, выбиты окна», – говорится в телеграм-канале губернатора.
Местные власти вместе с экстренными службами продолжают подомовой обход территории, чтобы уточнить повреждения.
Во время украинской атаки с помощью дрона-камикадзе в селе Козинка был ранен местный житель. Беспилотник взорвался, и мужчину ранило осколками.
Белгород, Наталья Рязанова
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