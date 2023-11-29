Несколько человек пострадали при пожаре в Ярославле

Цех с картоном загорелся на ярославском предприятии по переработке вторсырья. Пожарные борются с огнем, который распространился на 1 500 квадратных метров. Несколько рабочих пострадали.

По данным МЧС, сигнал о возгорании в здании ООО «Экогенерация» поступил около 09:21 часов. На место отправили 47 человек и 16 единиц техники. Контракция здания затрудняет тушение пожара, а пожар случился в цеху с картоном. Час спустя огонь распространился уже на 1500 кв. м.

«Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций. На месте работают 68 специалистов и 23 единицы техники. Есть пострадавшие», – пояснили в пресс-службе МЧС России.

В 10:52 часов пожаным ужалось локализовать огонь на площади в тысячу квадратов. Прокуратура начала проверку обстоятельств возгорания, сообщили в ведомстве.

Очевидец рассказал, что огонь распространился на офисное помещение. Пожар начался с хлопка, и огонь быстро распространился. Находившиеся внутри рабочие получили ожоги, передает портал 76.RU.

По данным регионального минздрава, бригады скорой привезли в больницу трех человек с ожогами. Одного пострадавшего после оказания помощи отпустили лечиться амбулаторно.

В Перми мать с двумя детьми погибли при пожаре в частном доме. Еще два человека попали в больницу с травмами.

Ярославль, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube