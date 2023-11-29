В Воронеже поймали украинского агента, готовившего взрыв в военкомате

ФСБ сообщила о предотвращении теракте в военкомате Воронежа. Оперативники задержали украинского агента, планировавшего устроить взрыв в здании военного комиссариата. Об этом информирует центр общественных связей спецслужбы.

Задержанный – гражданин России 1986 года рождения. По данным ФСБ, мужчина был завербован «боевиками одной из украинских террористических организаций». Он планировал осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военкомата. После взрыва подозреваемый собирался уехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

В ходе обысков у мужчины нали и изъяли компоненты для изготовления самодельной бомбы. Также была обнаружена интернет-переписка подозреваемого с вербовщиками.

В отношении воронежца возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «приготовление к террористическому акту» и «незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств».

Подозреваемый по решению суда заключен под стражу.

Ранее сообщалось о задержании сотрудниками ФСБ жителя Кемеровской области за попытку совершить госизмену и вступить в ВСУ.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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