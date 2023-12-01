Двое детей погибли в ДТП под Новосибирском

Два ребенка погибли, один взрослый пострадал в результате ДТП в Новосибирской области. Легковушка выскочила на встречную полосу дороги и врезалась в грузовик, отчего обе машины оказались в кювете, рассказали в ГИБДД региона.

Авария случилась на 143-м км автодороги К-17р в Ордынском районе около 21:35 часов 30 ноября. 33-летняя женщина за рулем «Рено Симбол» по пути из города Карасук выехала на полосу встречного движения и врезалась в грузовик «Фредлайнер». От удара обе машины выбросило в кювет.

«Погибли двое несовершеннолетних пассажиров легкового автомобиля 12 и 3 лет, травмирована женщина-водитель», – добавили в ведомстве.

Специалисты обследовали место аварии, чтобы установить причины и обстоятельства инцидента.

В Волгоградской области трое детей и взрослый мужчина погибли в результате ДТП. Водитель легковушки вырулил на встречную полосу и врезался в два грузовика.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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