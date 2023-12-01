Superjet-100 вернулся в аэропорт Новосибирска из-за неисправности

Самолет Superjet-100 рейса Новосибирск-Талакан вернулся в новосибирский аэропорт из-за неисправности. Пассажиров пересадили на другой борт, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Отправившийся в Талакан самолет авиакомпании «ИрАэро» около 08:00 часов вернулся в аэропорт Новосибирска. На борту находились 89 пассажиров, никто не пострадал. Всех отправили в Талакан на резервном самолете.

«Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета в связи с технической неисправностью. В настоящее время борт отстранен от эксплуатации», – пояснили в транспортной прокуратуре. Специалисты проверяют самолет в поисках поломки.

Прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в связи с инцидентом.

В Якутии самолет Ан-26 с 28 пассажирами на борту вернулся в аэропорт Якутска из-за неисправности. Экипаж сообщил, что передняя створка шасси не закрылась.

Новосибирск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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