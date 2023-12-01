СМИ: Диверсию в железнодорожном тоннеле в Бурятии организовали украинские спецслужбы

Пожар в железнодорожном тоннеле в Бурятии был следствием диверсии, организованной спецслужбы Украины. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник в украинском министерстве обороны.

«Четыре взрывных устройства были приведены в действие во время движения грузового поезда», – сказал собеседник агентства. По его словам, теракт организовала служба безопасности Украины.

При этом CNN подчеркивает, что других независимых данных о том, что речь идет именно о взрыве, нет.

ЧП произошло в ночь на 29 ноября в Северомуйском тоннеле на перегоне Итыкит – Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги. Сообщалось, что загорелась цистерна с топливом. Пострадавших нет.

Позже стало известно, что в других вагонах состава обнаружили пробоины. Кроме того, были повреждены железнодорожные пути. По данным телеграм-канала «Mash», на месте происшествия следователи нашли фрагменты самодельного взрывного устройства.

Тем временем, «Baza» сообщает, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «теракт». Кроме того, в этом же районе был взорван еще один состав, в котором выгорели четыре цистерны, а топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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