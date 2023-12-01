В Ярославле похоронной службе запретили перевозить покойников на экскаваторе

В Ярославле похоронная служба использовала экскаватор при погребении. В ковше перевозили гробы с умершими. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства.

Ранее местные СМИ написали о том, что на кладбище в Ярославской области покойников привозят в ковше экскаватора, передает РИА «Новости».

Очевидцы сообщили, что гробы с умершими, у которых нет близких родственников, сваливали в траншею, а рядом на земле лежали таблички с датами рождения и смерти.

«АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» дано поручение о недопущении транспортировки гроба с телом до места погребения таким образом, а исключительно двумя рабочими специализируемой службы, даже если к месту погребения трудно подойти», – говорится в сообщении.

Ярославль, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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