Двое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Северной Осетии

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и КАМАЗа в Северной Осетии-Алании. Среди погибших двое детей, рассказали в ГИБДД республики.

Авария произошла вечером 1 декабря на 63-м км автодороги Моздок-Чермен-Владикавказ. При выезде с полевой дороги водитель грузовика «КАМАЗ» не пропустил «Ладу Гранта», ехавшую со стороны селения Ачалуки в сторону Майского.

«В результате попутного столкновения водитель автомобиля «Лада Гранта» и трое его пассажиров, включая двух несовершеннолетних, скончались в медицинском учреждении», – пояснили в ведомстве.

В Новосибирской области два ребенка погибли, один взрослый пострадал в результате ДТП. Легковушка выскочила на встречную полосу дороги и врезалась в грузовик, отчего обе машины оказались в кювете.

Владикавказ, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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