Восемь человек погибли и пострадали при пожаре в Хабаровском крае

Женщина и трое детей погибли, четыре человека пострадали в результате пожара в деревянном доме в рабочем посёлке Охотск Хабаровского края. Прокуратура начала проверку, следователи возбудили уголовное дело,

Пожар возник в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Когда пожарные прибыли, несколько жильцов успели выбежать из дома, а из окон пострадавшей квартиры вырывалось пламя. Спасатели эвакуировали пять человек со второго этажа, пока их коллеги приступили к тушению огня.

«Были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни. После реанимационных мероприятий мужчину 1990 года рождения каретой скорой помощи доставили в Охотскую районную больницу. Ещё четверых: женщину 1990 года рождения и трех детей 2017, 2016 и 2008 годов рождения спасти не удалось», – рассказали в краевом ГУ МЧС.

По данным министерства, утром ещё три человека с отравлением дымом обратились за медицинской помощью.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По одной из версий, пожар начался из-за неправильного использования отопительного оборудования, сообщили в ведомстве.

В Челябинской области школьница погибла во время пожара в доме семьи с пятью детьми.

Охотск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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