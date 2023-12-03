Восемь человек погибли и пострадали при пожаре в Хабаровском крае

Женщина и трое детей погибли, четыре человека пострадали в результате пожара в деревянном доме в рабочем посёлке Охотск Хабаровского края. Прокуратура начала проверку, следователи возбудили уголовное дело,
Пожар возник в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Когда пожарные прибыли, несколько жильцов успели выбежать из дома, а из окон пострадавшей квартиры вырывалось пламя. Спасатели эвакуировали пять человек со второго этажа, пока их коллеги приступили к тушению огня.
«Были обнаружены тела пяти человек без признаков жизни. После реанимационных мероприятий мужчину 1990 года рождения каретой скорой помощи доставили в Охотскую районную больницу. Ещё четверых: женщину 1990 года рождения и трех детей 2017, 2016 и 2008 годов рождения спасти не удалось», – рассказали в краевом ГУ МЧС.
По данным министерства, утром ещё три человека с отравлением дымом обратились за медицинской помощью.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По одной из версий, пожар начался из-за неправильного использования отопительного оборудования, сообщили в ведомстве.
В Челябинской области школьница погибла во время пожара в доме семьи с пятью детьми.
Охотск, Наталья Рязанова
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