В Пакистане девять человек погибли при нападении на автобус

Неизвестные расстреляли автобус в пакистанском городе Чилас. Девять человек погибли, 25 пострадали. Власти провинции Гилгит-Балтистан пообещали оплатить все медицинские расходы раненых и помочь семьям погибших, пишет местное издание Dawn.

ЧП случилось вечером 2 декабря по местному времени. Неизвестные расстреляли автобус, в результате тот врезался в грузовик. Водитель грузовика и еще семь человек погибли на месте. 26 человек получили огнестрельные ранения и травмы. Всех отвезли в больницу, но один человек позже умер.

Пятерых погибших уже опознали, среди них двое солдат пакистанской армии. Остальные тела находятся на опознании. Один из пострадавших – сотрудник подразделения специальной защиты.

Власти назвали инцидент терактом и призвали полицию провести самое тщательное расследование и поймать всех причастных. Руководство провинции Гилгит-Балтистан заверило, что возьмет на себя траты на лечение раненых и поможет семьям погибших.

В конце сентября в пакистанских провинциях Хайбер-Пактунхва и Белуджистан неизвестные устроили взрывы в мечетях. В городе Мастунг 52 человека погибли, 50 пострадали.

Чилас, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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