В Пакистане прогремел второй за сутки взрыв в мечети

В Пакистане произошел взрыв в мечети. Это второе ЧП меньше, чем за сутки, сообщает газета Dawn.

Второй взрыв произошел в мечети в провинции Хайбер-Пактунхва. В этот момент в здании находилось много верующих, совершавших пятничную молитву.

В результате обрушилась крыша мечети. Предположительно, под обломками могут находиться до 40 человек.

Первый инцидент произошел в городе Мастунг провинции Белуджистан. По предварительным данным, подрыв мог совершить террорист-смертник. Сначала сообщалось о 12 погибших, затем число жертв увеличилось до 52, еще более 50 человек получили различные ранения.

Исламабад, Зоя Осколкова

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