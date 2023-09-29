В Пакистане при взрыве возле мечети погибли 12 человек

В пакистанской провинции Белуджистан прогремел взрыв рядом с мечетью. В результате 12 человек получили смертельные ранения, более 40 пострадали. Об этом сообщает телеканал ARY News.

Взрыв произошел в городе Мастунг. В это время верующие собрались возле мечети, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда.

По предварительным данным, взрыв унес жизни 12 человек. Среди погибших – заместитель начальника городской полиции.

Кроме того, более 40 человек получили различные ранения, многие из них находятся в критическом состоянии. Не исключено, что число жертв может вырасти.

В настоящее время причина взрыва устанавливается. Силы безопасности оцепили район. Проводится расследование.

Исламабад, Зоя Осколкова

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