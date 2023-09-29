российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 сентября 2023, 11:53 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Пакистане при взрыве возле мечети погибли 12 человек

В пакистанской провинции Белуджистан прогремел взрыв рядом с мечетью. В результате 12 человек получили смертельные ранения, более 40 пострадали. Об этом сообщает телеканал ARY News.

Взрыв произошел в городе Мастунг. В это время верующие собрались возле мечети, чтобы отметить Мавлид – день рождения исламского пророка Мухаммеда.

По предварительным данным, взрыв унес жизни 12 человек. Среди погибших – заместитель начальника городской полиции.

Кроме того, более 40 человек получили различные ранения, многие из них находятся в критическом состоянии. Не исключено, что число жертв может вырасти.

В настоящее время причина взрыва устанавливается. Силы безопасности оцепили район. Проводится расследование.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

В Петербурге у сторонника террористов нашли оружейный схрон / В Турции задержали пятерых подозреваемых в подготовке теракта / СМИ: Начальник таможни ЛНР тяжело ранен при покушении / Жителя Калуги задержали за подготовку теракта и планы воевать за ВСУ / Красноярского школьника арестовали за подготовку теракта на рынке / ФСБ вскрыла в Крыму террористическую ячейку / Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов / Самарский школьник готовил теракт в школе – СКР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Терроризм,