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Воскресенье, 3 декабря 2023, 20:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Маршрутный автобус столкнулся с такси в Пензе. В результате семь человек обратились за помощью к медикам.

Авария случилась около пешеходного перехода на улице Белинского: маршрутка врезалась в машину такси. Несколько пассажиров подошли к оперативно прибывшей на место бригаде скорой помощи, пишет портал «Столица 58».

Пострадавших было семь человек, уточнили «Известия» со ссылкой на источник.

В Челябинске Porsche Cayenne столкнулся с маршруткой. Водитель иномарки и один из пассажиров маршрутки пострадали.

Пенза, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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