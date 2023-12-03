В Пензе семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Маршрутный автобус столкнулся с такси в Пензе. В результате семь человек обратились за помощью к медикам.
Авария случилась около пешеходного перехода на улице Белинского: маршрутка врезалась в машину такси. Несколько пассажиров подошли к оперативно прибывшей на место бригаде скорой помощи, пишет портал «Столица 58».
Пострадавших было семь человек, уточнили «Известия» со ссылкой на источник.
В Челябинске Porsche Cayenne столкнулся с маршруткой. Водитель иномарки и один из пассажиров маршрутки пострадали.
Пенза, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»