В Красноярском крае сильный ветер опрокинул на трассе автобус с пассажирами

Междугородний автобус вылетел в кювет и опрокинулся из-за сильного ветра в Красноярском крае. В автобусе находились 15 пассажиров, за медпомощью пока никто не обратился, сообщает пресс-служба регионального полицейского глава. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

ДТП произошло днем в понедельник, 4 декабря, на 2 км автодороги Шарыпово – Назарово на юге края. «В результате сильного бокового ветра междугородний автобус «Хайгер» под управлением 57-летнего водителя съехал в кювет и опрокинулся на правый бок», – говорится в сообщении. Автобус следовал из Шарыпово в Красноярск.

Надо отметить, что на центральные и южные районы Красноярского края обрушилась непогода с сильным снегом и метелью. Порывы ветра достигают до 20-25 метров в секунду.

Напомним, на прошлой неделе несколько автомобилей опрокинуло ветром на трассе в Краснодарском крае.

Красноярск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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