Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ставрополье

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в поле в районе станицы Незлобной Ставропольского края. Пилот и пассажир не пострадали, сообщили в краевом главке МЧС.
Вертолет совершал облет трубопровода ПАО «Черномортранснефть», когда на борту возникла неисправность. Пилот сумел удержать судно и не разбиться, но посадка вышла жесткой: вертолет завалился на бок и лишился одного винта. Южная транспортная прокуратура показала фотографии с места аварии.
«Розлива топлива нет. В воздушном судне находилось два человека: пилот и пассажир. Погибших и пострадавших нет», – пояснили в МЧС.
Прокуратура проверит, как исполнялись требования к безопасности полетов, а после решит, нудно ли применять меры реагирования, сообщили в ведомстве.
Ранее на Ямале вертолёт АО «Газпром авиа» совершил аварийную посадку из-за сигнала о пожаре в главном редукторе. На борту находились 10 человек, никто не пострадал.
Незлобная, Наталья Рязанова
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