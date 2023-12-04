Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ставрополье

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в поле в районе станицы Незлобной Ставропольского края. Пилот и пассажир не пострадали, сообщили в краевом главке МЧС.

Вертолет совершал облет трубопровода ПАО «Черномортранснефть», когда на борту возникла неисправность. Пилот сумел удержать судно и не разбиться, но посадка вышла жесткой: вертолет завалился на бок и лишился одного винта. Южная транспортная прокуратура показала фотографии с места аварии.

«Розлива топлива нет. В воздушном судне находилось два человека: пилот и пассажир. Погибших и пострадавших нет», – пояснили в МЧС.

Прокуратура проверит, как исполнялись требования к безопасности полетов, а после решит, нудно ли применять меры реагирования, сообщили в ведомстве.

Ранее на Ямале вертолёт АО «Газпром авиа» совершил аварийную посадку из-за сигнала о пожаре в главном редукторе. На борту находились 10 человек, никто не пострадал.

Незлобная, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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