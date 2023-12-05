В Удмуртии шесть человек пострадали в массовом ДТП

Два легковых автомобиля, три грузовика и молоковоз столкнулись на дороге в Можгинском районе Удмуртии. Никто не погиб, но шесть человек получили различные травмы.
Массовая авария случилась утром 5 декабря недалеко от деревни Трактор. По данным 1-го отдела УГИБДД МВД по республике, столкнулись легковые автомобили Hyundai Solaris, «Лада XRAY» и грузовые «Камаз», Daf, Mersedes, Volvo. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
Сила удара была такой большой, что один грузовик буквально разорвало, а другой лишился кабины. Чтобы вытащить людей из покореженных машин вызвали сотрудников МЧС со спецоборудованием.
Водителю и пассажиру фуры Daf потребовалась помощь врачей в отделении, их отвезли в стационар.
«Пострадали шесть человек. Детей нет. Четыре человека осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение», – рассказали в ГУ МЧС по республике.
В Свердловской области в результате столкновения двух автобусов и легковых автомобилей пострадали 12 человек. Водитель одного из автобусов находится в тяжелом состоянии.
Трактор, Наталья Рязанова
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