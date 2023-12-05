В Ингушетии обстреляли автомобиль полицейского

Неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудником полиции в Ингушетии. Полицейский не пострадал, сообщили в МВД по республике.

Нападение случилось вечером 4 декабря на федеральной трассе «Кавказ» в районе села Яндаре в Назрановском районе. Сотрудник полиции находился за рулем автомобиля «Лада Гранта». Неизвестный несколько раз выстрелил в его автомобиль из проходящей «Тойоты Камри».

Сотрудник МВД в это время не был при исполнении и находился в отпуске. Он не пострадал, но автомобиль получил повреждения.

«Полиция проводит проверку по факту инцидента. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к происшествию», – добавили в МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Назначены экспертизы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, пояснили в ведомстве.

Поздно вечером 27 марта злоумышленники обстреляли пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией. Двое полицейских были ранены. Задержать подозреваемых удалось лишь в начале апреля.

Магас, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube