Транспортный Ан-12 с неисправным рулем сел в Комсомольске-на-Амуре

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Комсомольске-на-Амуре из-за неисправности. Никто из восьми людей на борту не пострадал.

«В аэропорту Хурба совершил успешную посадку самолет Ан-12 после сообщения об отказе тримера руля управления. На борту находились восемь человек. Пострадавших нет», – рассказал источник в авиационных службах ТАСС.

Специалисты проверяют самолет, чтобы установить причину неисправности.

Пилот вертолета Ми-2 сумел посадить машину в поле после того, как на борту возникала неисправность. Посадка вышла жесткой: вертолет упал на бок и лишился винта. Люди внутри остались целы.

Комсомольск-на-Амуре, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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