Хабаровчанка забила знакомую табуретом из-за сломанной раковины

Жительница Хабаровска насмерть забила знакомую табуретом на глазах детей. Суд приговорил женщину почти к 15 годам в колонии, рассказали в краевой прокуратуре.

Обвинение доказало, что в октябре 2022 года 33-летняя обвиняемая и ее 47-летняя знакомая вместе распивали алкоголь. Старшая дочь погибшей женщины рассказала, что подруги познакомились, когда приносили передачи в СИЗО своим мужчинам. Периодически они устраивали застолья, в этот раз ушли в запой на несколько дней. Вместе с женщиной постарше в гостях находились ее дети 4, 6 и 9 лет.

В один из дней гостья сломала раковину в ванной. Во время очередного застолья хозяйка квартиры припомнила собутыльнице ущерб, и начался скандал, быстро переросший в потасовку. Обвиняемая колотила знакомую руками, ногами и подручными предметами, в том числе табуретом и ножом.

«Хозяйка квартиры нанесла гостье не менее 70 ударов в различные части тела. От полученных травм потерпевшая скончалась. Утром следующего дня обвиняемая мер по вызову скорой помощи и правоохранительных органов не приняла», – сообщили в прокуратуре.

Вместо этого женщина заставила осиротевших детей замывать кровь на полу. Один из них написал старшей сестре о случившемся и отправил фотографию вида из окна квартиры, потому что не знал адрес. Девушка вызвала полицию, и обвиняемую задержали.

Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В ЯНАО мужчина подрался с двумя женщинами и ударил одну из них табуретом по голове. Суд отправил его в колонию строгого режима на год и три месяца.

Хабаровск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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