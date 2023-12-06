На Камчатке СКР возбудил дело после массового отравления

Следственный комитет возбудил уголовное дело о предоставлении небезопасных для здоровья граждан услуг после массового отравления рабочих на Камчатке. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы в пищеблоке, откуда строители получали питание.

Следователи возбудили дело по ч.1 ст. 238 УК РФ по материалам прокурорской проверки. Краевое управление Роспотребнадзора обследовало столовую в общежитии рабочих. Специалисты взяли пробы и смывы, чтобы определить причину отравления. Ведомство взяло ситуацию на контроль.

Глава краевого минздрава Александр Гашков рассказал, что 41 пострадавшего развезли по трем больницам, в которых есть инфекционные отделения. Рабочим оказывают всю необходимую помощь в соответствии с принятыми схемами лечения.

«Сегодня угрозы жизни и здоровья наших пациентов нет. Ситуация находится на строгом контроле министерства и сейчас ведётся работа по выявлению возбудителя заболевания для принятия дальнейших мер», – приводит слова министра пресс-служба правительства края.

Вечером 6 декабря рабочие со стройки нового терминала аэропорта Камчатки в городе Елизово обратились к медикам. Скорая отвезла 41 рабочего с признаками отравления в больницу. Рабочим стало плохо после визита в столовую при общежитии.

Елизово, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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