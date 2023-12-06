Житель Башкирии в ярости задушил и расчленил знакомую

Полиция задержала в Стерлитамаке подозреваемого в убийстве девушки. Останки погибшей нашли в нескольких пакетах, закопанных в лесу, рассказали в управлении Следственного комитета по Башкирии.

5 ноября 25-летняя девушка перестала отвечать на звонки матери, и 10 ноября родительница обратилась в полицию. Выяснилось, что 5 ноября девушка села в машину к 38-летнему знакомому из села Стерлибашево. Мужчина ранее уже был судим, и, когда к нему приехали с обыском, во всем сознался.

Он привез знакомую к себе домой, но общение быстро переросло в ссору. В порыве ярости подозреваемый задушил девушку. Чтобы скрыть преступление, он отнес тело в ванну и расчленил ножом. Части останков сложил в пакеты и отвез в лес, где закопал.

«Подозреваемый указал на местонахождение тела потерпевшей. Ему предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении фигуранта дела назначена психолого-психиатрическая экспертиза», – пояснили в СКР.

Житель Ленинградской области убил своего приятеля и пытался расчленить труп. Во время кровавой расправы в дом зашел брат подозреваемого и вызвал полицию.

Стерлитамак, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube