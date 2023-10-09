Житель Ленобласти убил и расчленил своего приятеля

Житель Ленинградской области убил своего приятеля и пытался расчленить труп. Во время кровавой расправы в дом зашел брат убийцы, который и обратился в правоохранительные органы.

Ссора между двумя приятелями произошла в поселении Мичуринское. Мужчины распивали алкоголь, затем между ними возник конфликт, в ходе которого один из них схватил нож и зарезал своего оппонента.

Злоумышленник пытался избавиться от трупа, разделив его на части, но не успел доделать начатое. В какой-то момент к убийце в дом зашел родственник и, увидев тело, обратился в полицию.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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