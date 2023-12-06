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Среда, 6 декабря 2023, 13:19 мск

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ВСУ обстреляли завод «Стрела» в Брянской области

Поселка Суземка в Брянской области снова стал мишенью для обстрела с украинской стороны. Никто из жителей не пострадал, но повреждены здания на территории завода «Стрела».

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об обстреле в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек. На месте работают все оперативные и экстренные службы», – говорится в сообщении.

Телеграм-канал Mash уточнил, что под обстрел попал завод «Стрела», в перечне продукции которого трансформаторы, помехоподавляющие фильтры, дроссели. В здания предприятия попали минимум три снаряда, еще два – в жилые дома.

Александр Богомаз сообщил, что обследование поселка продолжается.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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