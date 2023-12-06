Украинский снаряд пробил крышу в жилом доме под Белгородом

Украинские военные обстреляли Грайворонский городской округ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Никто из мирных жителей не пострадал.

«Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Осколками снаряда поврежден один частный жилой дом: пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна», – говорится в телеграм-канале главы региона.

Накануне вечером система ПВО сбила три украинских беспилотника над Белгородским районом. Обломки упали на легковой автомобиль, но пострадавших не было.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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