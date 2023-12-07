На Кубани семейная ссора закончилась взрывом газа

Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в Новороссийске Краснодарского края. Предварительно, к инциденту привела семейная ссора владельцев квартиры. Один человек погиб.

Взрыв случился около 05:00 часов в квартире на третьем этаже пятиэтажки на улице Героев Десантников, сообщили городские паблики. Взрыв газа привел к сильному пожару, из-за чего жильцам дома пришлось эвакуироваться. Очевидцы показали кадры с места происшествия, на которых видно, что вся квартира объята огнем и пламя вырывается из окон.

Жильцы соседних квартир рассказали, что их ощутимо тряхнуло, кое-где повреждены стекла. Даже жильцы соседних домов слышали громкий хлопок. Предварительно, взрыв случился из-за неправильного обращения с газовым оборудованием.

По информации «Новороссийского рабочего», живущие в пострадавшей квартире супруги поскандалили. В запале ссоры мужчина открыл газ. Жилец квартиры стал единственным погибшим в результате инцидента.

В подмосковных Люберцах взрыв газа привел к мощному пожару, в котором погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Новороссийск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube