Восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии в Брянске и совершила суицид

В брянской гимназии ученица устроила стрельбу, сообщили информагентства со ссылкой на источники в оперативных службах. По последним официальным данным, в результате стрельбы два человека погибли, в том числе стрелявшая – девочка покончила с собой, еще пять человек пострадали и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

«Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», – сказал собеседник ТАСС, отметив, что стрельба произошла в гимназии № 5.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что ученица пришла в класс с дробовиком, принадлежащим ее отцу, и начала стрелять по одноклассникам. По сведениям «РИА Новости», девочка ранила четырех человек и совершила суицид.

Позже пресс-служба регионального управления МВД сообщила, что в результате инцидента в гимназии №5 пострадали три человека, а устроившая стрельбу школьница покончила с собой.

«По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются», – проинформировала пресс-служба УМВД РФ по региону. Позднее в полицейском главке уточнили, в результате инцидента пострадали пять человек, еще двое погибли (одна из них стрелявшая, вторая – ее одноклассница, которая впоследствии скончалась от полученных ранений).

В настоящее время гимназия оцеплена полицией. Все учащиеся отправлены домой.

Обновлено. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту стрельбы в гимназии. СКР сообщил подробности инцидента в учебном заведении. По предварительным данным, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье и открыла огонь по одноклассникам. «В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления. Выясняются мотивы преступления и обстоятельства произошедшего.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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