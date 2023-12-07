ФСБ схватила пособника терактов в 15 регионах РФ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области по делу о госизмене и содействии в диверсиях. Следователи подозревают, что он помог организовать теракты в 15 регионах РФ, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 21-летний калининградец связался со спецслужбами Украины через мессенджеры. За плату он согласился найти исполнителей для поджогов на объектах связи и транспортной инфраструктуры.

«С февраля по март текущего года подозреваемый привлек к преступной деятельности лиц в 15 регионах России. Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом. Задокументирован факт передачи сотруднику спецслужб Украины сведений о войсковой части на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый», – пояснили в ФСБ.

Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов пять поджогов были предотвращены, а исполнители 10 диверсий задержаны.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 281.1 УК РФ «Содействие в диверсионной деятельности» и ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

В августе ФСБ сообщила о прямой причастности украинских спецслужб к организации поджогов зданий органов госвласти. Украинцы обещали россиянам вознаграждение, но в результате поджигателей находят и отдают под суд.

Калининград, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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